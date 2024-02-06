Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по хоккею обыграла Южная Корею в контрольном матче
Теперь команды встретятся уже в олимпийском отборе
Фото: Оперативна Україна інфо
6 февраля состоялся контрольный матч в рамках подготовки к трем встречам олимпийского отбора, в котором сборная Украины по хоккею сыграла против Южной Кореи.
В первом периоде оппоненты нашей команды вышли вперед и не дали шанса сравнять счет украинцам. После перерыва ситуация изменилась, и к решающей 20-минутке команды подходили со счетом 2:2. И все же сильнейшего выявить не удалось, в итоге игра перешла в овертайм, где Украина оказалась сильнее.
8 января наша команда снова сыграет против Южной Кореи, но уже в олимпийском отборе.
Контрольный матч
Южная Корея — Украина 3:4 (в овертайме) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1, 0:1)
Популярное сейчас
- "И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Украинский форвард подписал контракт с итальянским клубом
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО