Сборная Украины по хоккею обыграла Южная Корею в контрольном матче

6 февраля состоялся контрольный матч в рамках подготовки к трем встречам олимпийского отбора, в котором сборная Украины по хоккею сыграла против Южной Кореи.

В первом периоде оппоненты нашей команды вышли вперед и не дали шанса сравнять счет украинцам. После перерыва ситуация изменилась, и к решающей 20-минутке команды подходили со счетом 2:2. И все же сильнейшего выявить не удалось, в итоге игра перешла в овертайм, где Украина оказалась сильнее.

8 января наша команда снова сыграет против Южной Кореи, но уже в олимпийском отборе.

Контрольный матч

Южная Корея — Украина 3:4 (в овертайме) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1, 0:1)