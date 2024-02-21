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Чемпионат Украины. Днепр в серии буллитов одолел Киев Кэпиталз
Команды не смогли определить сильнейшего в основное время
21 февраля херсонский Днепр одержал тяжелую победу над Киев Кэпиталз в чемпионате Украины по хоккею.
После трех периодов не удалось определить сильнейшего и судьба матча решилась в серии буллитов. Здесь лучше себя показали игроки херсонского клуба. Решающий бросок удалось реализовать Илье Крикли.
Благодаря этой победе Днепр гарантировал себе третье место.
Чемпионат Украины
Днепр (Херсон) - Киев Кэпиталз - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Стецюра (Сидоренко, Портной), 06:42. 1:1 - Кравоножкин (Секирко), 13:48. 2:1 - Крикля (Ратушный), 19:13. 2:2 - Кривоножкин, 29:15. 3:2 - Крикля (победный буллит)
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