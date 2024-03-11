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Сокол стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины
В последнем матче команда обыграла Кэпиталз
ХК Сокіл
В понедельник, 11 марта киевский "Сокол" одержал победу над "Кэпиталз" в пятом матче полуфинальной серии.
Теперь действующие чемпионы будут наблюдать за матчем "Кременчуга" и "Днепра", в котором и определится второй финалист чемпионата Украины 2023/2024.
Напомним, что сейчас счет в серии 2:2.
Полуфинал плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Сокол — Киев Кэпиталз 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
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