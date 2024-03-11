  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины

Хоккей

В последнем матче команда обыграла Кэпиталз

Сокол стал первым финалистом плей-офф чемпионата Украины

ХК Сокіл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 11 марта киевский "Сокол" одержал победу над "Кэпиталз" в пятом матче полуфинальной серии.

Теперь действующие чемпионы будут наблюдать за матчем "Кременчуга" и "Днепра", в котором и определится второй финалист чемпионата Украины 2023/2024.

Напомним, что сейчас счет в серии 2:2.

Полуфинал плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Сокол — Киев Кэпиталз 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины по хоккею с разгромной победы стартовала на ЧМ-2024
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон побеждает Чикаго, Детройт уступает Вегас
yellow-arrow
НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Миннесоту, Детройт разгромно уступает Аризоне
ХК Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости