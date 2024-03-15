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ЧМ-2024. Женская сборная Украины нанесла сокрушительное поражение Румынии и стала лидером турнирной таблицы

Хоккей

+1 победа в копилку нашей команды

ЧМ-2024. Женская сборная Украины нанесла сокрушительное поражение Румынии и стала лидером турнирной таблицы

Фото: ФХУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины выиграла свой четвертый матч женского ЧМ-2024 по хоккею, обыграв Румынию - 5:1.

После невероятного матча с Сербией все ожидали мощного матча. И уже в стартовом периоде украинки завладели инициативой и забросили две шайбы. После перерыва румынские хоккеистки снова пропустили и отвечать не собирались. В заключительные 20 минут встречи украинки продолжили давить соперниц и довели разницу в счете до 4 шайб.
До финальной сирены Румыния отыграла одну шайбу, однако Украина ответила успешной комбинацией и восстановила разницу.

ЧМ-2024. Дивизион IIIA. 4-й тур

Румыния — Украина - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

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