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ЧМ-2024. Женская сборная Украины нанесла сокрушительное поражение Румынии и стала лидером турнирной таблицы
+1 победа в копилку нашей команды
Фото: ФХУ
Сборная Украины выиграла свой четвертый матч женского ЧМ-2024 по хоккею, обыграв Румынию - 5:1.
После невероятного матча с Сербией все ожидали мощного матча. И уже в стартовом периоде украинки завладели инициативой и забросили две шайбы. После перерыва румынские хоккеистки снова пропустили и отвечать не собирались. В заключительные 20 минут встречи украинки продолжили давить соперниц и довели разницу в счете до 4 шайб.
До финальной сирены Румыния отыграла одну шайбу, однако Украина ответила успешной комбинацией и восстановила разницу.
ЧМ-2024. Дивизион IIIA. 4-й тур
Румыния — Украина - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
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