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Кременчук в овертайме обыграл Днепр и вышел в финал ЧУ по хоккею
В основное время команды не сумели определить сильнейшего
Фейсбук Кременчука
18 марта состоялся решающий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею, в котором играли Кременчуг и Днепр.
В первых двух периодах команды отличились по одной шайбе и перед решающей двадцатиминуткой счет был 1:1. По итогам 60 минут игры выявить сильнейшего выявить не удалось, и игра перешла в овертайм.
Решающий гол забил игрок Кременчуга Святослав Тимченко.
Таким образом в финале встретится Сокол и Кременчуг.
Полуфинал плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Кременчуг — Днепр 2:1 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
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