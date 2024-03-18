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Кременчук в овертайме обыграл Днепр и вышел в финал ЧУ по хоккею

Хоккей

В основное время команды не сумели определить сильнейшего

Кременчук в овертайме обыграл Днепр и вышел в финал ЧУ по хоккею

Фейсбук Кременчука

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

18 марта состоялся решающий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею, в котором играли Кременчуг и Днепр.

В первых двух периодах команды отличились по одной шайбе и перед решающей двадцатиминуткой счет был 1:1. По итогам 60 минут игры выявить сильнейшего выявить не удалось, и игра перешла в овертайм.

Решающий гол забил игрок Кременчуга Святослав Тимченко.

Таким образом в финале встретится Сокол и Кременчуг.

Полуфинал плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Кременчуг — Днепр 2:1 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

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