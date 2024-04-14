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НХЛ. Рейнджерс в серии буллитов побеждает Айлендерс, Колорадо разгромно проигрывает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Айлендерс" – 3:2 после Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
"Даллас" - "Сиэтл" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
"Колорадо" – "Виннипег" – 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)
"Флорида" – "Баффало" – 3:2 после ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй" – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
"Оттава" – "Монреаль" – 5:4 после Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
"Торонто" – "Детройт" – 4:5 после ОТ (1:4, 3:0, 0:0, 0:1)
"Нэшвилл" – "Коламбус" – 6:4 (3:1, 3:1, 0:2)
"Питтсбург" – "Бостон" – 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)
"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
"Лос-Анджелес" – "Анахайм" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
"Сан-Хосе" – "Миннесота" – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
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