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Олимпиада в Токио пройдет по упрощенной схеме?

Олимпиада
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Коронавирус может отразиться на облике Игр.

Олимпиада в Токио пройдет по упрощенной схеме?
Новина українською

Как известно, из-за COVID-19 летняя Олимпиада в столице Японии была перенесена с 2020 на 2021 год.

По информации портала Yomiuri, правительство Японии и организационный комитет Олимпиады обсуждают проведение Игр по упрощенному формату.

Изменения могут коснуться церемоний открытия и закрытия Игр. Также в Токио могут ограничить количество зрителей на соревнованиях.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отменит Олимпиаду в Токио в случае необходимости повторного переноса.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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