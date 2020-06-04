Олимпиада в Токио пройдет по упрощенной схеме?

Как известно, из-за COVID-19 летняя Олимпиада в столице Японии была перенесена с 2020 на 2021 год.

По информации портала Yomiuri, правительство Японии и организационный комитет Олимпиады обсуждают проведение Игр по упрощенному формату.

Изменения могут коснуться церемоний открытия и закрытия Игр. Также в Токио могут ограничить количество зрителей на соревнованиях.

Олимпиада начнется 23 июля 2021 года и завершится 8 августа. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет отменит Олимпиаду в Токио в случае необходимости повторного переноса.