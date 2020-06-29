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Призера Олимпийских игр 2016 дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов

Олимпиада
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На этот раз - шведку

Призера Олимпийских игр 2016 дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов
UA-Футбол
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Лидер сборной Швеции в борьбе, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 Дженни Франсон была дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.

Сообщается, что срок отстранения спортсменки от соревнований - 4 года.

Как отмечается, в ее крови обнаружили анаболический стероид метил тестостерон. Сама спортсменка утверждает, что вещество попало в ее организм случайно, а местное антидопинговое агентство проводило тест с нарушениями. Фраррсон будет оспаривать решение о наказании в соответствующих органах.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о подробностях организации боя Фьюри - Джошуа.

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В статье: Олимпиада-2016 Олимпиада
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