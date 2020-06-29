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Эдди Херн о бое Джошуа - Фьюри: Мы с Арумом хорошо поговорила в четверг, хотим устроить самый бой в истории

Бокс
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Эдди Херн о бое Джошуа - Фьюри: Мы с Арумом хорошо поговорила в четверг, хотим устроить самый бой в истории
UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн прокомментировал обстоятельства вокруг организации поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО ). Его слова цитирует SkySports:

"Основная часть сделана - это финансовая сторона сделки. Но всегда есть что-то, что находится вне нашего контроля. Например, боксеры, выиграли свои следующие бои.

Мы с Арумом хорошо поговорили в четверг. У нас все хорошо, мы движемся вперед. Мы оба хотим устроить самый большой бой в истории бокса. Мы поговорили о сайте, других элементах сделки, и мы договорились двигаться вперед, утвердив это на бумаге. Расставили все точки над і" - сказал он.

Напомним, что ранее британский промоутер рассказал об организации боя Фьюри-Уйалдер.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум Эдди Херн
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