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Британский промоутер: Бой между Фьюри и Уайлдером должен состояться ближе к концу этого года

Бокс
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Британский промоутер: Бой между Фьюри и Уайлдером должен состояться ближе к концу этого года
UA-Футбол
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил детали организации боя Фьюри - Уайлдер 3. Его слова цитирует SkySports:

"На данный момент в контракте прописана местом Америка, но это может пройти где угодно, потому что идут переговоры с различными странами, которые заинтересованы в проведении этого боя.

Пока есть только разговоры, поэтому я не очень сильно в это вникаю. Это бесполезно, пока не появится какая-то конкретика, в чем смысл сейчас что-то комментировать?

Все, что мы знаем, так это то, что реванш будет. Пока все. Когда и где это произойдет должно быть решено достаточно скоро, потому что бой должен пройти где-то в этом году, ближе к его концу" - сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал бой Тайсон-Холифилд.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Фрэнк Уоррен
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