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Норвежская спортивная академия призывает бойкотировать Олимпийские игры

Олимпиада
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Сотрудники недовольны сложившейся ситуацией

Норвежская спортивная академия призывает бойкотировать Олимпийские игры
Новина українською

Сотрудники норвежской спортивной академии приняли участие в создании статьи на авторитетном издании Aftenposten. Суть публикации сводится к критике правительства Норвегии за отказ бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Если бы мы принадлежали к религиозному меньшинству в Норвегии, нас бы не выгоняли из собственных домов и не загоняли бы в так называемые лагеря переподготовки.

Нам бы не приказывали учить какой-то один конкретный язык, нас бы не стерилизовали. Но именно это происходит с уйгурами в провинции Синьцзян", — так начинают авторы свою статью.

Далее сотрудники норвежской спортивной академии утверждают, что правительство их страны ни в коем случае не пойдёт на бойкот Игр, так как за счёт участия национальной команды в ОИ в Пекине власти Норвегии постараются заключить как можно больше контрактов на поставку лосося в Поднебесную.

"Кто-нибудь может сказать, что права человека в Китае улучшились после того, как Пекин принимал летние Олимпийские игры 2008 года? А может быть, стало только хуже? Может ли наша команда принимать участие в соревнованиях в стране, где многие сотни тысяч сидят и трудятся в концлагерях?

Возможно, дело даже не в том, сможем ли мы, маленькая страна, повлиять на гигантский Китай. Но есть что-то, что мы можем потерять. Это называется душой. Это нечто более важное, чем олимпийские золотые медали. И это точно важнее, чем какой-то лосось", — заключают авторы.

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В статье: сборная Норвегии по биатлону
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