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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 28 июля, 06:50 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Япония
|11
|4
|5
|20
|2
|
США
|10
|10
|9
|29
|3
|
Китай
|10
|5
|8
|23
|4
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|7
|8
|4
|19
|5
|Австралия
|6
|1
|8
|15
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Республика Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|5
|2
|9
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|12
|Германия
|2
|0
|4
|6
|13
|Косово
|2
|0
|0
|2
|14
|Италия
|1
|5
|8
|14
|15
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|16
|Китайский Тайбэй
|1
|2
|3
|6
|17
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|18
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|19
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|19
|Словения
|1
|1
|1
|3
|21
|
Гонконг
|1
|1
|0
|2
|21
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|23
|
Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|
Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|26
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|33
|
Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|
ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|41
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|
Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|
Польша
|0
|1
|0
|1
|41
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|49
|
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|51
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|54
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|
Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|
Куба
|0
|0
|1
|1
|54
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
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