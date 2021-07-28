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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 28 июля, 06:50 по Киеву

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Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 4 Япония 11 4 5 20
2
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 10 10 9 29
3
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 10 5 8 23
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 7ОКР (Олимпийский комитет России) 7 8 4 19
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 8 Австралия 6 1 8 15
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 9 Великобритания 5 6 4 15
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 10 Республика Корея 3 2 5 10
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 11 Франция 3 2 3 8
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 12 Нидерланды 2 5 2 9
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 13 Канада 2 3 4 9
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 14 Венгрия 2 1 0 3
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 15 Германия 2 0 4 6
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 16 Косово 2 0 0 2
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 17 Италия 1 5 8 14
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 18 Швейцария 1 3 2 6
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 19 Китайский Тайбэй 1 2 3 6
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 20 Бразилия 1 2 2 5
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 21 Румыния 1 2 0 3
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 22 Сербия 1 1 1 3
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 23 Словения 1 1 1 3
21
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 24 Гонконг
 1 1 0 2
21
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 25 Тунис
 1 1 0 2
23
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 26 Австрия
 1 0 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 27 Хорватия
 1 0 1 2
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 28 Эстония 1 0 1 2
26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 29 Бермуды
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26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 30 Иран
 1 0 0 1
26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 31 Норвегия
 1 0 0 1
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 32 Таиланд 1 0 0 1
26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 33 Узбекистан
 1 0 0 1
26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 34 Филиппины
 1 0 0 1
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 35 Эквадор 1 0 0 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 36 Испания
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34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 37 Грузия 0 2 0 2
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 38 ЮАР
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36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 39 Монголия 0 1 2 3
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 40 Бельгия 0 1 1 2
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 41 Индонезия 0 1 1 2
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 42 Новая Зеландия 0 1 1 2
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 43 Чехия 0 1 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 44 Болгария
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 45 Дания
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 46 Индия
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41
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 47 Иордания
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41
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 48 Колумбия
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41
Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 49 Северная Македония
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 50 Польша
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 51 Туркменистан
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 54 Египет
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 56 Турция
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 57 Израиль
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 58 Ирландия
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 59 Кот-д'Ивуар
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 60 Куба
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. 29 наград США, рывок Австралии и Британии - изображение 61 Кувейт
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
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0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
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