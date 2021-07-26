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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Ожесточенная борьба между США, Японией и Китаем, рывок Австралии
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 26 июля, 07:50 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|6
|2
|5
|13
|2
|
Япония
|6
|1
|1
|8
|3
|
США
|5
|3
|4
|12
|4
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|5
|Республика Корея
|2
|0
|3
|5
|6
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|1
|4
|2
|7
|7
|Италия
|1
|2
|4
|7
|8
|
Великобритания
|1
|2
|1
|4
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|
Австрия
|1
|0
|0
|1
|13
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|13
|
Косово
|1
|0
|0
|1
|13
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|13
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|13
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|13
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|20
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|21
|
Бразилия
|0
|2
|1
|3
|22
|
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|22
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|22
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|25
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|25
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|25
|
Грузия
|0
|1
|0
|1
|25
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|25
|
Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|25
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|2
|2
|32
|
Казахстан
|0
|0
|2
|2
|32
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|
Украина
|0
|0
|2
|2
|36
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|36
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|36
|
Монголия
|0
|0
|1
|1
|36
|
Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|36
|
Словения
|0
|0
|1
|1
|36
|
Швейцария
|0
|0
|1
|1
|36
|Эстония
|0
|0
|1
|1
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