Олимпиада-2020. Медальный зачет. Ожесточенная борьба между США, Японией и Китаем, рывок Австралии

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 26 июля, 07:50 по Киеву

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