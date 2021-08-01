  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций

Олимпиада
(38 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 1 серпня, 06:00 по Киеву

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 4 Китай 21 13 12 46
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 5 США
 18 19 13 50
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 6 Япония
 17 5 8 30
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 7 Австралия 12 3 14 29
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 11 15 11 37
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 9 Великобритания 9 9 11 29
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 10 Республика Корея 5 4 7 16
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 11 Франция 4 10 6 20
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 12 Нидерланды 4 7 5 16
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 13 Новая Зеландия 4 3 3 10
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 14 Германия 3 4 11 18
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 15 Канада 3 4 6 13
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 16 Швейцария 3 3 5 11
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 17 Чехия 3 3 1 7
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 18 Хорватия 3 1 2 6
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 19 Италия 2 8 14 24
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 20 Китайский Тайбэй 2 2 3 7
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 21 Венгрия 2 2 2 6
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 22 Словения 2 1 1 4
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 23 Косово 2 0 0 2
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 24 Бразилия 1 3 5 9
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 25 Грузия 1 3 1 5
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 26 Румыния 1 3 0 4
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 27 Испания 1 2 2 5
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 28 Гонконг 1 2 0 3
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 29 Швеция 1 2 0 3
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 30 ЮАР 1 2 0 3
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 31 Австрия 1 1 3 5
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 32 Сербия 1 1 2 4
30
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 33 Ямайка
 1 1 1 3
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 34 Норвегия
 1 1 0 2
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 35 Польша 1 1 0 2
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 36 Словакия 1 1 0 2
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 37 Тунис
 1 1 0 2
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 38 Турция 1 0 2 3
36
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 39 Ирландия
 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 40 Узбекистан 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 41 Фиджи 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 42 Эстония 1 0 1 2
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 43 Беларусь
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 44 Бермуды
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 45 Греция
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 46 Иран
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 47 Катар
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 48 Латвия
 1 0 0 1
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 49 Таиланд 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 50 Филиппины
 1 0 0 1
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 51 Эквадор 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 52 Эфиопия
 1 0 0 1
50 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 53 Колумбия 0 2 1 3
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 54 Венесуэла 0 2 0 2
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 55 Доминиканская Республика 0 2 0 2
53 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 56 Украина 0 1 5 6
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 57 Дания 0 1 2 3
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 58 Индонезия 0 1 2 3
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 59 Монголия 0 1 2 3
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 60 Бельгия 0 1 1 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 61 Куба 0 1 1 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 62 Сан-Марино 0 1 1 2
57
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 63 Уганда
 0 1 1 2
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 64 Болгария
 0 1 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 65 Индия
 0 1 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 66 Иордания
 0 1 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 67 Северная Македония
 0 1 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 68 Туркменистан
 0 1 0 1
66 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 69 Казахстан 0 0 3 3
67
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 70 Египет
 0 0 2 2
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 71 Израиль 0 0 2 2
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 72 Мексика 0 0 2 2
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 73 Азербайджан
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 74 Аргентина
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 75 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 76 Кувейт
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 77 Малайзия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 78 Португалия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций - изображение 79 Финляндия
 0 0 1 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 медальный зачет
Оцените этот материал:
(38 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+8
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+2
-3
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+2
-10
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+6
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+4
-3
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-6
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+2
-12
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+5
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-10
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+7
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+6
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...