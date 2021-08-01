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Олимпиада-2020. Медальный зачет. США обходят Японию, Украина отыграла 12 позиций
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 1 серпня, 06:00 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|21
|13
|12
|46
|2
|
США
|18
|19
|13
|50
|3
|
Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|12
|3
|14
|29
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|11
|15
|11
|37
|6
|Великобритания
|9
|9
|11
|29
|7
|Республика Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|11
|18
|12
|Канада
|3
|4
|6
|13
|13
|Швейцария
|3
|3
|5
|11
|14
|Чехия
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|16
|Италия
|2
|8
|14
|24
|17
|Китайский Тайбэй
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|25
|Швеция
|1
|2
|0
|3
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|28
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|
Ямайка
|1
|1
|1
|3
|31
|
Норвегия
|1
|1
|0
|2
|31
|Польша
|1
|1
|0
|2
|31
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|35
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|
Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|36
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|40
|
Беларусь
|1
|0
|0
|1
|40
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|40
|
Греция
|1
|0
|0
|1
|40
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|40
|
Катар
|1
|0
|0
|1
|40
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|40
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|40
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|50
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|51
|Венесуэла
|0
|2
|0
|2
|51
|Доминиканская Республика
|0
|2
|0
|2
|53
|Украина
|0
|1
|5
|6
|54
|Дания
|0
|1
|2
|3
|54
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|54
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|57
|Куба
|0
|1
|1
|2
|57
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|57
|
Уганда
|0
|1
|1
|2
|61
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|61
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|61
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|61
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|61
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|
Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|70
|
Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (16)
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30.07.2021 в 08:49
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+8
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
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0
0
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
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+2
-3
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
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-10
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
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IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
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Приоритет (Неаполь скифский)
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-6
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
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+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
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-12
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
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-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
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Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
+3
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
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MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
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tolina-ystas (Краматорск)
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