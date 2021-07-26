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Словенец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе

Олимпиада
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Первое золото для страны в Токио

Словенец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе

фото - olympics.com

Новина українською

Беньямин Савсек стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в гребном слаломе на каноэ-одиночке.

На предварительном этапе Савсек второе место, а в финал квалифицировался с пятым результатом.

Вместе с Савсеком первыми олимпийскими призерами Токио в гребном слалом стали чех Лукас Рохан и немец Сидерис Тасиадис.

До триумфа на Олимпиаде Беньямин Савсек выиграл 17 медалей на чемпионатах мира и Европы.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Олимпийские игры 2020
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