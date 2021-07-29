Сборная Австралии по легкой атлетике ушла на карантин из-за коронавируса

Сборная Австралии по легкой атлетике отправилась на самоизоляцию после того, как стало известно, что прыгун с шестом Кертис Маршалл тренировался с чемпионом мира Сэмом Кендриксом, который накануне сдал положительный тест на коронавирус и выбыл из списка участников Олимпийских игр в Токио.

Австралийские легкоатлеты в случае отрицательных тестов на COVID-19 смогут вернуться к тренировкам.

На последней Олимпиаде в Рио-да-Жанейро Австралия в легкой атлетике завоевала две медали (0-1-1).

Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио стартуют в пятницу, 30 июля.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!