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Олимпиада-2020. Золото для Японии и Чехии в дзюдо

Олимпиада
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А Украина снова без медалей

Олимпиада-2020. Золото для Японии и Чехии в дзюдо

фото - olympics.com

Новина українською

Двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 100 кг стал чех Лукаш Крпалек, который в финале иппоном остановил грузина Гурама Тушишвили.

С бронзами Олимпиаду в Токио завершили француз Тедди Ринер и представитель ОКР Тамерлан Башаев.

У женщин в категории свыше 78 кг золото Олимпиады досталось Акире Соне, серебро завоевала кубинка Идалис Ортис, а бронзовыми призерами Игр стали экс-украинка Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Ромен Дико (Франция).

На Олимпийских играх в Токио в дзюдо остался не разыгранным один комплект медалей в командном турнире. Украина в этой дисциплине не представлена.

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В статье: дзюдо Олимпийские игры 2020
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