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Олимпиада-2020. Золото для Японии и Чехии в дзюдо
А Украина снова без медалей
фото - olympics.com
Двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 100 кг стал чех Лукаш Крпалек, который в финале иппоном остановил грузина Гурама Тушишвили.
С бронзами Олимпиаду в Токио завершили француз Тедди Ринер и представитель ОКР Тамерлан Башаев.
У женщин в категории свыше 78 кг золото Олимпиады досталось Акире Соне, серебро завоевала кубинка Идалис Ортис, а бронзовыми призерами Игр стали экс-украинка Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Ромен Дико (Франция).
На Олимпийских играх в Токио в дзюдо остался не разыгранным один комплект медалей в командном турнире. Украина в этой дисциплине не представлена.
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