Эх Новак, Новак: Джокович проиграл Каррено-Бусте в матче за бронзу Олимпиады 2020

Испанский теннисист Пабло Каррено-Буста (АТР №11) выиграл матч за бронзу Олимпийских игр 2020. В решающем для себя поединке на турнире он одолел первую ракетку планеты, серба Новака Джоковича.

Счет противостояния 2-1 (6-4; 6-7; 6-3) в пользу победителя встречи.

Первый сет теннисисты провели на одинаково высоком уровне. Судьбу партии решил 5 гейм, когда при счете 2-2 Новак не сумел взять свою подачу, а Буста со второй попытки сделал брейк.

Второй сет оба спортсмена проводили очень уверенно на своих мячах. При такой игре дело дошло до тай-брейка, где Джокович сначала при счете 5-6 сумел соскочить с матч-пойнта, а позже и вообще перевести игру в еще одну партию (8-6).

Третий сет испанец провел гораздо качественнее своего соперника. С начала Каррено оформил брейк (2-0), далее делал ставку на свою подачу и не давал никаких шансов оппоненту. При счете 5-3 Буста подавал на матч, но сумел это сделать только с 6 попытки - серб невероятным образом отыграл 5 матч-болов, но переломить ход встречи так и не сумел.