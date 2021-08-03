Финалы Беленюка, Насибова, Рыжиковой и синхронисток. За чем следить на Олимпиаде в среду?

В среду на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в борьбе, плавании, легкой атлетике, боксе, синхронном плавании и других дисциплинах.

Два украинских борца Жан Беленюк и Парвиз Насибов 4 августа проведут финальные схватки против Виктора Лёринца и Мохаммада Реза Гераи соответственно. А Ирина Коляденко в схватке за бронзу встретится с одной из победительниц утешительных поединков.

Особое внимание стоит уделить выступлению Анны Рыжиковой и Виктории Ткачук – украинки попробуют вмешаться в распределение медалей в забеге на 400 метров с барьерами.

Хороший шанс подняться на подиум Олимпиады есть у Марты Фединой и Анастасии Савчук. Украинские синхронистки в квалификации заняли третье место, а в этой дисциплине судьи редко меняют свое мнение в финалах.

Есть за кого поболеть и в финале по метанию молота. Михаил Кохан в квалификации показал пятый результат и готов преподнести Украине приятный сюрприз в виде медали.

Полный перечень медальных событий среды на Олимпиаде (время местное/по Киеву):

08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)

09:00 (03:00) Скейтбординг (женщины парк)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины и женщины - класс 470)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 81 кг)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командная гонка преследования)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 62 кг, мужчины - греко-римская 67 и 87 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 200 м и 800 м, тройной прыжок, молот, десятиборье, женщины - 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, семиборье)

19:00 (13:00) Конный спорт (индивидуальный конкур)

19:30 (13:30) Синхронное плавание. Дуэты

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109+ кг)

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