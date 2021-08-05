Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трое украинок квалифицировались в финал прыжков в высоту на Олимпиаде
Магучих и компания берутся за дело
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде в Токио состоялась квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Для того, чтобы попасть в финал, нужно было покорить планку 1.95 метра, или же в финал попадали бы 12 спортсменок с лучшими результатами.
Сразу три украинки вышли на старт и все трое выполнили квалификационный норматив. Так, за медали будут бороться Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Всего, квалификационную планку преодолели 14 легкоатлеток. Финальные соревнования состоятся седьмого августа в 13:35 по киевскому времени (19:35 по местному времени).
Напомним, в четверг бронзовую медаль для Украины завоевала Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шахтёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ
- Официально: Ярославский – новый президент Металлиста
- Беленюк: Все титулы завоеваны
- Финал Бех-Романчук, старт Беленюка и другие главные события вторника на Олимпиаде в Токио
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО