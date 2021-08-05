Трое украинок квалифицировались в финал прыжков в высоту на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио состоялась квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Для того, чтобы попасть в финал, нужно было покорить планку 1.95 метра, или же в финал попадали бы 12 спортсменок с лучшими результатами.

Сразу три украинки вышли на старт и все трое выполнили квалификационный норматив. Так, за медали будут бороться Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Всего, квалификационную планку преодолели 14 легкоатлеток. Финальные соревнования состоятся седьмого августа в 13:35 по киевскому времени (19:35 по местному времени).

Напомним, в четверг бронзовую медаль для Украины завоевала Людмила Лузан в гребле на каноэ.

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