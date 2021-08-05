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Главное видео дня: как Беленюк шел за золотом Олимпиады в Токио

Олимпиада
(4 голосов)

Первое золото для Украины

Главное видео дня: как Беленюк шел за золотом Олимпиады в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жан Беленюк накануне стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Олимпиады украинец со счетом 5:1 одолел представителя Венгрии Виктора Лёринца.

После завоевания золота Беленюк в стиле Александра Усика с украинским флагом станцевал гопак.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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ua_fan (south ukraine)
05.08.2021 в 11:21
Самый полезный депутат Рады. Выгнать из Рады остальных 449 пиарасов, оставить одного Беленюка, а некоторым, в т.ч. и президенту, показать его интервью - пусть сравнят свой украинский с его.
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