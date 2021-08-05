Главное видео дня: как Беленюк шел за золотом Олимпиады в Токио

Жан Беленюк накануне стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Олимпиады украинец со счетом 5:1 одолел представителя Венгрии Виктора Лёринца.

После завоевания золота Беленюк в стиле Александра Усика с украинским флагом станцевал гопак.