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Главное видео дня: как Беленюк шел за золотом Олимпиады в Токио
Первое золото для Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк накануне стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Олимпиады украинец со счетом 5:1 одолел представителя Венгрии Виктора Лёринца.
После завоевания золота Беленюк в стиле Александра Усика с украинским флагом станцевал гопак.
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Комментарии (1)
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ua_fan (south ukraine)
05.08.2021 в 11:21
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