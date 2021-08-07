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Сенсация: Украинка Старикова - в полуфинале Олимпиады 2020 на велотреке в спринте
Невероятно, браво
Украинская спортсменка Елена Старикова прорвалась в полуфинал Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).
В четвертьфинале нашей спортсменке противостояла первый номер посева мирового рейтинга, немка Лея Фридрих.
В первом заезде Старикова победила свою оппонентку. Украинка опередила немку всего на 0,001 с. Во втором заезде Елена уступила с отставанием +0,018 с. В течение всего третьего заезда Старикова держалась за спиной соперницы, но на финишной прямой смогла поравняться, а на последних метрах - и опередить Фридрих на 0,019с.
Полуфинальные заезды состоятся уже завтра, 8 августа. За выход в финал украинка будет бороться с представительницей Гонконга Ли Вай Шэ.
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