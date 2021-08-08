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Президент Зеленский: Гордость Украины - олимпийская сборная

Олимпиада
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Поздравление от главы государства

Президент Зеленский: Гордость Украины - олимпийская сборная

ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с завершением Олимпийских игр 2020. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Гордость Украины - олимпийская сборная!

В Токио наши спортсмены завоевали 19 наград. Успешные выступления представителей украинской сборной оставили след в истории. В частности, Михаил Романчук показал лучший результат в истории Олимпиады в заплыве на 800 м вольным стилем, а теннисистка Элина Свитолина установила национальный рекорд.

Украинцы впервые получили медали в артистическом плавании, в одиночном турнире по мужской шпаге, в турнире по теннису и каратэ.

Благодаря этим победам мир слышит и знает об Украине. Впереди у нас еще много триумфов.

Слава Украине!"

Президент Зеленский: Гордость Украины - олимпийская сборная - изображение 1

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта подытожил выступление Украины на ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
08.08.2021 в 16:55
Дядя, да ты в бронзовый век попал... Бронзовый унитаз, бронзовый батон...
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