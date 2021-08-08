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Президент Зеленский: Гордость Украины - олимпийская сборная
Поздравление от главы государства
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с завершением Олимпийских игр 2020. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Гордость Украины - олимпийская сборная!
В Токио наши спортсмены завоевали 19 наград. Успешные выступления представителей украинской сборной оставили след в истории. В частности, Михаил Романчук показал лучший результат в истории Олимпиады в заплыве на 800 м вольным стилем, а теннисистка Элина Свитолина установила национальный рекорд.
Украинцы впервые получили медали в артистическом плавании, в одиночном турнире по мужской шпаге, в турнире по теннису и каратэ.
Благодаря этим победам мир слышит и знает об Украине. Впереди у нас еще много триумфов.
Слава Украине!"
Напомним, что ранее министр молодежи и спорта
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