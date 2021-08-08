Гутцайт: Государство сделало все для наших спортсменов

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заверил, что государство выполнило все обязательства по подготовке спортсменов к Олимпиаде 2020 года. Его слова цитирует UA:Перший:

"Какая материальная база, сколько нужно денег, какое оборудование закупить и так далее. Хочу акцентировать внимание, что во время подготовки к Олимпиаде в Токио министерство, государство сделало все, что было необходимо для всех спортсменов.

Федерации нам написали письма - что нужно, какой план-график подготовки спортсменов, какое оборудование необходимо. Государство выполнило все для наших спортсменов - оставалось только поехать и побеждать.

19 медалей - это реально успех. На разных Олимпиадах выступают различные спортсмены. Например, на этой мы не увидели спортивной гимнастики. Мы видели спортсменов, но не видели успехов в спортивной гимнастике, где у нас всегда были чемпионы и призеры. Но другие виды спорта дали медали.

Есть над чем работать. Но я хочу сказать, что 19 медалей - это круто. Наши спортсмены герои, и тренеры. все молодцы" - сказал он.