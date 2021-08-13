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Зеленский провел сборную Украины на Паралимпийские игры

Олимпиада
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Едем за победами

Зеленский провел сборную Украины на Паралимпийские игры

фото - ukrinform.ru

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой принял участие в церемонии проводов сборной Украины на летнюю Паралимпиаду в Токио.

"Вы – гордость и слава нашего спорта, нашей страны Украины, нашей воли и духа.

Каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей.

Считаю позором то, что руководство страны ни разу не провожало национальную паралимпийскую сборную. Вы видите, что мы понемногу это исправляем", - сказал глава государства.

Украину в Токио представят 143 спортсмена в 15 из 22 видов спорта (бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках).

На Паралимпийских играх 2016 года в Рио-да-Жанейро украинские спортсмены завоевали рекордные в истории страны 117 наград (41-37-39) и заняли третье место в медальном зачете.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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В статье: Владимир Зеленский Паралимпиада-2020
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Источник:
Укринформ

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