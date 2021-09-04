В двух шагах от стольника: В последний день Паралимпиады Украина будет бороться за 100-ю медаль игр

Сегодня, 4 сентября завершился предпоследний день Паралимпийских игр 2020, что полным ходом идут в японском Токио.

К сожалению, этот день стал первым для сборной Украины без завоеванных золотых медалей. Копилку национальной команды пополнили 3 серебряные (Марина Мажула, Игорь Цветов, Оксана Ботурчук) и 1 бронзовая (Василий Ковальчук) награды.

Всего в копилке украинцев 98 наград (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Украина занимает 5 общекомандное место в турнирной таблице, но в шею нам дышит команда Нидерландов, которая также имеет в своем активе 24 золотых медали, однако существенно уступает по количеству серебряного и бронзового металла.

Завтра, 5 сентября Паралимпийские игры официально завершатся, и перед финальным днем ​​соревнований у наших болельщиков возникает два главных вопроса: пересечет ли Украины отметку в 100 наград и удастся ли нашим спортсменам удержать 5 место в зачете команд?