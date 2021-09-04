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В двух шагах от стольника: В последний день Паралимпиады Украина будет бороться за 100-ю медаль игр

Олимпиада
Обновлено
(2 голосов)

Преодолеем рубеж?

В двух шагах от стольника: В последний день Паралимпиады Украина будет бороться за 100-ю медаль игр

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября завершился предпоследний день Паралимпийских игр 2020, что полным ходом идут в японском Токио.

К сожалению, этот день стал первым для сборной Украины без завоеванных золотых медалей. Копилку национальной команды пополнили 3 серебряные (Марина Мажула, Игорь Цветов, Оксана Ботурчук) и 1 бронзовая (Василий Ковальчук) награды.

Всего в копилке украинцев 98 наград (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Украина занимает 5 общекомандное место в турнирной таблице, но в шею нам дышит команда Нидерландов, которая также имеет в своем активе 24 золотых медали, однако существенно уступает по количеству серебряного и бронзового металла.

Завтра, 5 сентября Паралимпийские игры официально завершатся, и перед финальным днем ​​соревнований у наших болельщиков возникает два главных вопроса: пересечет ли Украины отметку в 100 наград и удастся ли нашим спортсменам удержать 5 место в зачете команд?

Пожелаем успехов паралимпийцам и попутно напомним, что Украина ими гордится!

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В статье: Паралимпиада-2020
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Комментарии (1)
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Печник (Бабаи Харьковская об)
04.09.2021 в 19:51
Слава Героям!
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