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В двух шагах от стольника: В последний день Паралимпиады Украина будет бороться за 100-ю медаль игр
Преодолеем рубеж?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 сентября завершился предпоследний день Паралимпийских игр 2020, что полным ходом идут в японском Токио.
К сожалению, этот день стал первым для сборной Украины без завоеванных золотых медалей. Копилку национальной команды пополнили 3 серебряные (Марина Мажула, Игорь Цветов, Оксана Ботурчук) и 1 бронзовая (Василий Ковальчук) награды.
Всего в копилке украинцев 98 наград (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Украина занимает 5 общекомандное место в турнирной таблице, но в шею нам дышит команда Нидерландов, которая также имеет в своем активе 24 золотых медали, однако существенно уступает по количеству серебряного и бронзового металла.
Завтра, 5 сентября Паралимпийские игры официально завершатся, и перед финальным днем соревнований у наших болельщиков возникает два главных вопроса: пересечет ли Украины отметку в 100 наград и удастся ли нашим спортсменам удержать 5 место в зачете команд?
Пожелаем успехов паралимпийцам и попутно напомним, что Украина ими гордится!
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