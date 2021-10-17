Мартен Фуркад - кандидат в комиссию спортсменов МОК

Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад стал одним из 17 кандидатов в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.

В комиссии спортсменов только два свободных места. Выборы пройдут во время Олимпиады-2022 в Пекине - голосовать будут спортсмены, участвующие в Играх.

При этом комиссию покинут два члена - канадская хоккеистка Хэйли Викенхайзер и олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Уле Эйнар Бьорндален.