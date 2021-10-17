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Мартен Фуркад - кандидат в комиссию спортсменов МОК
Заслуживает там быть
Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад стал одним из 17 кандидатов в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.
В комиссии спортсменов только два свободных места. Выборы пройдут во время Олимпиады-2022 в Пекине - голосовать будут спортсмены, участвующие в Играх.
При этом комиссию покинут два члена - канадская хоккеистка Хэйли Викенхайзер и олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Уле Эйнар Бьорндален.
Напомним, что ранее стали
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