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Положительный тест на ковид равно госпитализация: Новые правила для спортсменов во время Олимпиады
Такая сейчас жизнь спортсмена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Информационное агентство AFP сообщает, что участники Олимпийских игр 2022 в Пекине в случае получения положительного теста на COVID-19 будут обязаны пройти госпитализацию.
Среди других анти эпидемиологических мероприятий будет постоянное ношение масок, эквивалентных респираторов N95. Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения.
Ожидается, что СМИ будут общаться с участниками Игр или через интернет, либо через пластиковые перегородки.
Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
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