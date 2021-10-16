Положительный тест на ковид равно госпитализация: Новые правила для спортсменов во время Олимпиады

Информационное агентство AFP сообщает, что участники Олимпийских игр 2022 в Пекине в случае получения положительного теста на COVID-19 будут обязаны пройти госпитализацию.

Среди других анти эпидемиологических мероприятий будет постоянное ношение масок, эквивалентных респираторов N95. Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения.

Ожидается, что СМИ будут общаться с участниками Игр или через интернет, либо через пластиковые перегородки.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).