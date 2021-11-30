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В Китае объявили, что новый штамм коронавируса не помешает проведению Олимпиады
Игры в Пекине состоятся
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел Китая на официальном уровне заявило, что штамм коронавируса омикрон не станет причиной для отмены Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что в Китае из-за обострения ситуации с пандемией могут усилить меры по противодействию распространения вируса.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх в Пекине представители 95 стран разыграют 109 комплектов в семи видах спорта – биатлоне, хоккее, коньковых видах, лыжных видах, керлинге, бобслее и санном спорте.
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