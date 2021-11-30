В Китае объявили, что новый штамм коронавируса не помешает проведению Олимпиады

Министерство иностранных дел Китая на официальном уровне заявило, что штамм коронавируса омикрон не станет причиной для отмены Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в Китае из-за обострения ситуации с пандемией могут усилить меры по противодействию распространения вируса.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх в Пекине представители 95 стран разыграют 109 комплектов в семи видах спорта – биатлоне, хоккее, коньковых видах, лыжных видах, керлинге, бобслее и санном спорте.