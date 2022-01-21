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Украина объявила состав на зимние Олимпийские игры 2022

Олимпиада
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Пожелаем им удачи

Украина объявила состав на зимние Олимпийские игры 2022

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал полный состав нашей команды на зимние Олимпийские игры 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китайской народной республики – Пекине.

Итак, честь желто-голубого флага будут защищать:

Состав украинской команды

Отметим, 45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноу-треке.

Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

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В статье: Олимпиада-2022 Олимпийские игры 2022
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