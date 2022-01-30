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Украинские фигуристы будут сидеть рядом с россиянами на Олимпиаде 2022

Олимпиада
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По другую сторону – союзники

Украинские фигуристы будут сидеть рядом с россиянами на Олимпиаде 2022

UA-Футбол
Новина українською

Оргкомитет Олимпийских игр 2022 решил посадить украинских фигуристов во время командного турнира рядом с россиянами.

По другую сторону от наших спортсменов разместятся фигуристы из США.

Полный порядок рассадки выглядит так: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США (в алфавитном порядке).

Напомним, что ранее в Пекине зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом среди участников Олимпиады.

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В статье: Олимпиада-2022
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