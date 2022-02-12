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Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
Вот так мы бегаем
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля в Пекине на Олимпийских играх 2022 состоялась женская эстафетная гонка лыжниц.
Украинки не смогли финишировать, поскольку стали круговыми после второй передачи эстафеты. Успели пробежать свои этапы Валентина Каминская и Виктория Олех, а вот Марина Анцибор и Дарья Рублева в гонке уже не участвовали.
Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Эстафета
4 х 5 км
1. ОКР
2. Германия
3. Швеция
DNF. Украина
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