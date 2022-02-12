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Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете

Олимпиада
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Вот так мы бегаем

Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 12 февраля в Пекине на Олимпийских играх 2022 состоялась женская эстафетная гонка лыжниц.

Украинки не смогли финишировать, поскольку стали круговыми после второй передачи эстафеты. Успели пробежать свои этапы Валентина Каминская и Виктория Олех, а вот Марина Анцибор и Дарья Рублева в гонке уже не участвовали.

Олимпиада-2022

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

1. ОКР

2. Германия

3. Швеция

DNF. Украина

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В статье: Олимпиада-2022
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