Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете

Сегодня, 12 февраля в Пекине на Олимпийских играх 2022 состоялась женская эстафетная гонка лыжниц.

Украинки не смогли финишировать, поскольку стали круговыми после второй передачи эстафеты. Успели пробежать свои этапы Валентина Каминская и Виктория Олех, а вот Марина Анцибор и Дарья Рублева в гонке уже не участвовали.

Олимпиада-2022

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

1. ОКР

2. Германия

3. Швеция

DNF. Украина