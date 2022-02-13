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Олимпиада 2022. Эрин Джексон взяла первую медаль США в женском индивидуальном конькобежном спорте с 2002 года

Олимпиада
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Первая медаль с 2010 для всех американских конькобежцев

Олимпиада 2022. Эрин Джексон взяла первую медаль США в женском индивидуальном конькобежном спорте с 2002 года

Фото: New York Post

UA-Футбол
Новина українською

Американская конькобежка Эрин Джексон победила на дистанции 500 метров, взяв первую медаль для женщин США в этом виде спорта с 2002 года. И для в целом для спортсменов из США с 2010 года.

Второе место заняла японка Михо Такаги, третье – россиянка Ангелина Голикова.

Это первая медаль для Эрин Джексон на Олимпийских играх, ранее она также ездила в Пхенчхан в 2018 году.

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В статье: конькобежный спорт
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