Олимпиада 2022. Эрин Джексон взяла первую медаль США в женском индивидуальном конькобежном спорте с 2002 года

Американская конькобежка Эрин Джексон победила на дистанции 500 метров, взяв первую медаль для женщин США в этом виде спорта с 2002 года. И для в целом для спортсменов из США с 2010 года.

Второе место заняла японка Михо Такаги, третье – россиянка Ангелина Голикова.

Это первая медаль для Эрин Джексон на Олимпийских играх, ранее она также ездила в Пхенчхан в 2018 году.