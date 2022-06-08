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Исполнительный комитет Европейских Олимпийских Комитетов отстранил россиян и белорусов от участия в 51-й Генеральной Ассамблее
Верное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь Европейских Олимпийских Комитетов Раффаэле Паньоцци сообщил президентам Национальных олимпийских комитетов о том, что представители НОК России и Беларуси отстранены от участия в 51-й Генеральной Ассамблее ЕОК.
Такое решение принял Исполнительный комитет ЕОК.
Сессия 51 Генеральной Ассамблеи ЕОК состоится в Северной Македонии 10 и 11 июня.
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Источник:НОК України
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