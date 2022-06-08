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Исполнительный комитет Европейских Олимпийских Комитетов отстранил россиян и белорусов от участия в 51-й Генеральной Ассамблее

Олимпиада
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Верное решение

Исполнительный комитет Европейских Олимпийских Комитетов отстранил россиян и белорусов от участия в 51-й Генеральной Ассамблее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный секретарь Европейских Олимпийских Комитетов Раффаэле Паньоцци сообщил президентам Национальных олимпийских комитетов о том, что представители НОК России и Беларуси отстранены от участия в 51-й Генеральной Ассамблее ЕОК.

Такое решение принял Исполнительный комитет ЕОК.

Сессия 51 Генеральной Ассамблеи ЕОК состоится в Северной Македонии 10 и 11 июня.

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В статье: НОК НОК Украины
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Источник:
НОК України

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