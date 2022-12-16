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Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан продал золотые медали на аукционе, чтобы помочь ВСУ
Украинец пытается всеми возможными методами помогать ВСУ
Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан продал с аукциона три свои медали Игр в Пекине, Лондоне и Рио, все деньги он передал на помощь ВСУ.
На аукционе Юрию удалось выручить более 110 тысяч долларов.
"Действительно жаль, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке. В определенный момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же. Эти медали еще принесут пользу. Я уверен, что мой пример может заставить многие делать так же, как меня на этот поступок вдохновил Слава Медведенко, который на этом же аукционе продал свои награды", - сказал спортсмен.
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