Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан продал золотые медали на аукционе, чтобы помочь ВСУ

Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан продал с аукциона три свои медали Игр в Пекине, Лондоне и Рио, все деньги он передал на помощь ВСУ.

На аукционе Юрию удалось выручить более 110 тысяч долларов.

"Действительно жаль, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке. В определенный момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же. Эти медали еще принесут пользу. Я уверен, что мой пример может заставить многие делать так же, как меня на этот поступок вдохновил Слава Медведенко, который на этом же аукционе продал свои награды", - сказал спортсмен.