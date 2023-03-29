Гутцайт: Многие спортсмены высказались против участия в соревнованиях с российскими спортсменами

Министр молодежи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов в турниры. Его слова приводит XSport со ссылкой на ICTV.

Когда будет окончательное решение по Олимпиаде? Рассматривает ли Украина возможность бойкотировать Олимпиаду?

"Не знаем, когда будет такое решение, Бах не объявил об этом. По бойкоту я уже много раз говорил, бойкот – крайнее решение. Уважаю каждого спортсмена, тренера, федерацию. Каждый спортсмен и федерация должны решить, будут ли они участвовать или нет Многие спортсмены высказываются, что они против участия в соревнованиях, где выступят российские спортсмены. Многие спортсмены говорят, что хотят участвовать и получить лицензию на Олимпиаду.Это очень сложное решение, но мы потом будем принимать его вместе.Это будет отдельное решение для каждого спортсмена и федерации. Но последует политическое решение, по которому будем потом определяться".