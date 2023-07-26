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Без России и Беларуси. Бах подписал 203 приглашения на Олимпиаду-2024
Главе организации пришлось попотеть
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Ровно за год до открытия Олимпийских игр в Париже 2024 Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады.
Напомним, что соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
‚В общей сложности приглашение было направлено 203 НОКам, имеющим право участвовать в Олимпиаде. Сюда не входят НОК Гватемалы, а также России и Беларуси.
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