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Без России и Беларуси. Бах подписал 203 приглашения на Олимпиаду-2024

Олимпиада
(1 голосов)

Главе организации пришлось попотеть

Без России и Беларуси. Бах подписал 203 приглашения на Олимпиаду-2024

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Новина українською

Ровно за год до открытия Олимпийских игр в Париже 2024 Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады.

Напомним, что соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

‚В общей сложности приглашение было направлено 203 НОКам, имеющим право участвовать в Олимпиаде. Сюда не входят НОК Гватемалы, а также России и Беларуси.

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В статье: НОК
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