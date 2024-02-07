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Анна Письменская и Виктория Кесарь принесли Украине пятую лицензию на Олимпиаду-2024 в прыжках в воду
Украинки не завоевали медали, однако результата хватило для олимпийской лицензии
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Анна Письменская и Виктория Кесарь получили свою пятую олимпийскую лицензию в прыжках в воду в женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина по итогам финала на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта.
По результатам финала украинки не завоевали медали, однако смогли завоевать для команды олимпийскую лицензию.
За последний, пятый прыжок, Письменская и Кесарь получили 65.70 балла. Этого результата хватило для того, чтобы отобраться на Олимпиаду-2024 — пятое место.
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