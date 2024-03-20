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Украина узнает соперников. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция церемонии жеребьевки Олимпийских игр 2024
А именно – футбольного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 20-го марта, состоится церемония жеребьевки футбольного турнира на Олимпийских играх 2024. Среди мужских команд фигурирует и сборная Украины – она узнает своих соперников.
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По рейтингу Украина попала в четвертую корзину.
- Корзина 1. Франция, 1-е место отбора в Азии, 2-е место отбора в Азии, Аргентина.
- Корзина 2. Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.
- Корзина 3. США, Египет, 3-е место отбора в Азии, Мали.
- Корзина 4. Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.
В одной группе не могут быть команды из одной корзины, а также сборные из одной Конфедерации.
Начало процедуры – в 21:00. Смотреть можно на сайте ФИФА – ниже по ссылке.
Видеотрансляция жеребьевки ОИ-2024 - по ссылке >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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