Украина узнает соперников. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция церемонии жеребьевки Олимпийских игр 2024

В среду, 20-го марта, состоится церемония жеребьевки футбольного турнира на Олимпийских играх 2024. Среди мужских команд фигурирует и сборная Украины – она узнает своих соперников.

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По рейтингу Украина попала в четвертую корзину.

Корзина 1 . Франция, 1-е место отбора в Азии, 2-е место отбора в Азии, Аргентина.

. Франция, 1-е место отбора в Азии, 2-е место отбора в Азии, Аргентина. Корзина 2 . Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.

. Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко. Корзина 3. США, Египет, 3-е место отбора в Азии, Мали.

США, Египет, 3-е место отбора в Азии, Мали. Корзина 4. Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.

В одной группе не могут быть команды из одной корзины, а также сборные из одной Конфедерации.

Начало процедуры – в 21:00. Смотреть можно на сайте ФИФА – ниже по ссылке.