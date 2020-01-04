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Лыжные гонки. Клебо победил в спринте классическим стилем на Тур де Ски

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Норвежец празднует победу

Лыжные гонки. Клебо победил в спринте классическим стилем на Тур де Ски
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на 6 этапе Тур де Ски в Валь-ди-Фьемме (Италия). На финише он привез ближайшему преследователю, которым стал россиянин Сергей Устюгов 0,70с., бронза у еще одного представителя России Александра Большунова (+1,33с.)

Лыжные гонки. Валь-ди-Фьемме. Италия

6 этап

Спринт (классический стиль)

Финал

1.Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Сергей Устюгов (Россия) (+ 0,70с.)

3. Александр Большунов (Россия) (+ 1,33с.)

4. Пол Гульберг (Норвегия) (+ 2,01с.)

5. Глеб Ретивых (Россия) (+ 6,30с.)

6. Андрей Мельниченко (Россия) (+ 8,69с.)

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В статье: Сергей Устюгов Йоханнес Клебо Александр Большунов
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