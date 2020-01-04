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Лыжные гонки. Клебо победил в спринте классическим стилем на Тур де Ски
Норвежец празднует победу
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на 6 этапе Тур де Ски в Валь-ди-Фьемме (Италия). На финише он привез ближайшему преследователю, которым стал россиянин Сергей Устюгов 0,70с., бронза у еще одного представителя России Александра Большунова (+1,33с.)
Лыжные гонки. Валь-ди-Фьемме. Италия
6 этап
Спринт (классический стиль)
Финал
1.Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Сергей Устюгов (Россия) (+ 0,70с.)
3. Александр Большунов (Россия) (+ 1,33с.)
4. Пол Гульберг (Норвегия) (+ 2,01с.)
5. Глеб Ретивых (Россия) (+ 6,30с.)
6. Андрей Мельниченко (Россия) (+ 8,69с.)