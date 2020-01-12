Сборная Украины по гандболу проигрывает Австрии во втором матче Чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по гандболу уступает во втором матче группового раунда Чемпионата Европы 2020. Наша команда проиграла сборной Австрии.

Счет встречи 34-30 в пользу наших соперников. Лучшими в украинской команде стали Козакевич (7), Жуков (6), Буйненко (4), а у австрийцев больше всех отличались Белик (8), Бозович (7), Вебер (10).

Таким образом, сборная Украины теряет шансы на выход в плей-офф из группы В. Напомним, что в первом матче подопечные Бебешко уступили команде Северной Македонии.