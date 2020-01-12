Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по гандболу проигрывает Австрии во втором матче Чемпионата Европы
Фиаско подопечных Бебешко
Мужская сборная Украины по гандболу уступает во втором матче группового раунда Чемпионата Европы 2020. Наша команда проиграла сборной Австрии.
Счет встречи 34-30 в пользу наших соперников. Лучшими в украинской команде стали Козакевич (7), Жуков (6), Буйненко (4), а у австрийцев больше всех отличались Белик (8), Бозович (7), Вебер (10).
Таким образом, сборная Украины теряет шансы на выход в плей-офф из группы В. Напомним, что в первом матче подопечные Бебешко уступили команде Северной Македонии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...