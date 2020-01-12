  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по гандболу проигрывает Австрии во втором матче Чемпионата Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по гандболу проигрывает Австрии во втором матче Чемпионата Европы

Другие виды
(1 голосов)

Фиаско подопечных Бебешко

Сборная Украины по гандболу проигрывает Австрии во втором матче Чемпионата Европы
UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу уступает во втором матче группового раунда Чемпионата Европы 2020. Наша команда проиграла сборной Австрии.

Счет встречи 34-30 в пользу наших соперников. Лучшими в украинской команде стали Козакевич (7), Жуков (6), Буйненко (4), а у австрийцев больше всех отличались Белик (8), Бозович (7), Вебер (10).

Таким образом, сборная Украины теряет шансы на выход в плей-офф из группы В. Напомним, что в первом матче подопечные Бебешко уступили команде Северной Македонии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу Сергей Бебешко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...