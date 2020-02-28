Фристайл. Украинка Мохнацкая победила на этапе Кубка мира в Алматы

Украинская представительница лыжного фристайла Надежда Мохнацкая победила на этапе Кубка мира в Алматы (Казахстан). Этот триумф стал первым в карьере нашей соотечественницы.

Квалификацию украинка преодолела с седьмым результатом (73,08 балла). Отобравшись в суперфинал, она несколько уменьшила сложность своего прыжка, но выполнила его безупречно, за что получила 73,66 балла, которых в итоге хватило для победы.

Второй стала представительница США Меган Ник (73,08), бронза у местной спортсменки Жалботы Алдабергеновой (71,20).