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Фристайл. Украинка Мохнацкая победила на этапе Кубка мира в Алматы

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Первое золото для нашей спортсменки

Фристайл. Украинка Мохнацкая победила на этапе Кубка мира в Алматы
UA-Футбол
Новина українською

Украинская представительница лыжного фристайла Надежда Мохнацкая победила на этапе Кубка мира в Алматы (Казахстан). Этот триумф стал первым в карьере нашей соотечественницы.

Квалификацию украинка преодолела с седьмым результатом (73,08 балла). Отобравшись в суперфинал, она несколько уменьшила сложность своего прыжка, но выполнила его безупречно, за что получила 73,66 балла, которых в итоге хватило для победы.

Второй стала представительница США Меган Ник (73,08), бронза у местной спортсменки Жалботы Алдабергеновой (71,20).

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В статье: фристайл
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