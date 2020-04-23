Олимпийская чемпионка ушла из спорта ради карьеры врача

В 33 года норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры. В последнем сезоне Якобсен впервые с 2014 года попала в топ-5 общего зачета Кубка мира.

"Сейчас я больше мечтаю о жизни медика, чем о лыжных гонках, поэтому нужно поставить точку", - сказала Якобсен в интервью телеканалу IBU.

Одной из причин ухода из спорта экс-лыжница назвала пандемию коронавируса. Якобсен хочет лично помочь в борьбе с COVID-19.

Пиковой точкой карьеры Астрид Якобсен в лыжных гонках стало золото в эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.