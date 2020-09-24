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Мотор проигрывает датчанам в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор матча второго тура Лиги чемпионов между Ольборгом и Мотором (38:29)
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