Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины по волейболу

Сегодня, 27 декабря состоялся финальный матч Суперкубка Украины по волейболу. В матче за титул между собой встретились команды "Житичи-ПНУ" и "Барком-Кажаны".

Победу в трех партиях со счетом 3-0 (26-24; 25-23; 25-20) завоевала команда со Львова.

Ранее представители Житомира и Львова встречались между собой шесть раз, и если в чемпионате Суперлиги "кажаны" побеждали во всех четырех матчах, то в Кубке Украины прошлого сезона "житичи" одолели своих оппонентов и в рамках 3-го этапа турнира (3:1) и, впоследствии, в полуфинале "Финала четырех" (3:0).

В нынешнем же чемпионате УК "Житичи-ПНУ" и "Барком-Кажаны" должны были встретиться 19 ноября, однако, по понятным причинам, часть матчей в рамках 4-го тура соревнований перенесли на начало января, поэтому в очередной раз эти команды померятся силами вскоре после празднования нового года - 4-го числа.