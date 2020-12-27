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Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины по волейболу

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Поздравляем с победой

Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины по волейболу
UA-Футбол
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Сегодня, 27 декабря состоялся финальный матч Суперкубка Украины по волейболу. В матче за титул между собой встретились команды "Житичи-ПНУ" и "Барком-Кажаны".

Победу в трех партиях со счетом 3-0 (26-24; 25-23; 25-20) завоевала команда со Львова.

Ранее представители Житомира и Львова встречались между собой шесть раз, и если в чемпионате Суперлиги "кажаны" побеждали во всех четырех матчах, то в Кубке Украины прошлого сезона "житичи" одолели своих оппонентов и в рамках 3-го этапа турнира (3:1) и, впоследствии, в полуфинале "Финала четырех" (3:0).

В нынешнем же чемпионате УК "Житичи-ПНУ" и "Барком-Кажаны" должны были встретиться 19 ноября, однако, по понятным причинам, часть матчей в рамках 4-го тура соревнований перенесли на начало января, поэтому в очередной раз эти команды померятся силами вскоре после празднования нового года - 4-го числа.

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В статье: волейбол Федерация волейбола Украины ВК Барком-Кажани (Львов)
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