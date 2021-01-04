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Курьез уик-энда: российские лыжники столкнулись друг с другом и потеряли медали
Бывает и такое
15-километровую лыжную гонку на Тур де Ски легко выиграл лидер Кубка мира Александр Большунов, а вот за места на подиуме борьба шла до последних метров.
На два призовых места в концовке осталось четыре претендента - Дарио Колонья и россияне Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин.
Российские лыжники так заигрались борьбой между собой, что спровоцировали завал и на блюдечке преподнесли Колонье второе место.
После гонки Белов и Червоткин (именно они столкнулись на финише) долго разговаривались друг с другом на повышенных тонах.
Le triplé russe au #ValMustair ... #TourDeSki #ChaletClub @Eurosport_FR pic.twitter.com/6LkbSBahcp— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 2, 2021
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