Курьез уик-энда: российские лыжники столкнулись друг с другом и потеряли медали

15-километровую лыжную гонку на Тур де Ски легко выиграл лидер Кубка мира Александр Большунов, а вот за места на подиуме борьба шла до последних метров.

На два призовых места в концовке осталось четыре претендента - Дарио Колонья и россияне Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин.

Российские лыжники так заигрались борьбой между собой, что спровоцировали завал и на блюдечке преподнесли Колонье второе место.

После гонки Белов и Червоткин (именно они столкнулись на финише) долго разговаривались друг с другом на повышенных тонах.