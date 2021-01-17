Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гандбол. Галичанка вышла в четвертьфинал Европейского Кубка ЕГФ
Поздравляем с хорошим результатом
Львовский гандбольный клуб "Галичанка" во втором матче 1/8 финала Европейского Кубка ЕГФ побеждает белорусский клуб "Виктория-Брестье" и выходит в четвертьфинал соревнований.
Лучшим игроком украинской команды стала Анастасия Мелекесцева, которая сумела забросить 7 мячей в течение всей встречи. Также стоит отметить и игру молодой Ангелины Овчаренко, которая записала в свой актив 4 реализованые атаки.
Следующий матч турнира "Галичанка" сыграет 13 февраля, а ответный - 20 февраля. Соперник пока не известен.
Кубок ЕГФ
1/8 финала
"Галичанка" (Украина) - "Виктория-Брестье" (Беларусь)
29 - 16 (16-9; 13-7)
Первый матч: 32-26
Популярное сейчас
- Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
- Гент озвучил сумму, за которую готов отпустить Яремчука
- Реал интересуется Тете, Десна вернула Безбородько. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Золото фараонов. Большой и тяжело болен. О чемпионате мира по гандболу
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО