Гандбол. Галичанка вышла в четвертьфинал Европейского Кубка ЕГФ

Львовский гандбольный клуб "Галичанка" во втором матче 1/8 финала Европейского Кубка ЕГФ побеждает белорусский клуб "Виктория-Брестье" и выходит в четвертьфинал соревнований.

Лучшим игроком украинской команды стала Анастасия Мелекесцева, которая сумела забросить 7 мячей в течение всей встречи. Также стоит отметить и игру молодой Ангелины Овчаренко, которая записала в свой актив 4 реализованые атаки.

Следующий матч турнира "Галичанка" сыграет 13 февраля, а ответный - 20 февраля. Соперник пока не известен.

Кубок ЕГФ

1/8 финала

"Галичанка" (Украина) - "Виктория-Брестье" (Беларусь)

29 - 16 (16-9; 13-7)

Первый матч: 32-26