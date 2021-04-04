Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото
Украинка просто невероятная
Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками весенними фото. Соответствующие фотографии наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Весна ... наверное моя самая любимая пора года. Это же прекрасно когда тает снег и эти глупые облака приходят все реже и реже! Выходит солнце, и тебе хочется дышать полной грудью. Как же все таки погода влияет на настроение. Ловите мои #springvibes"
Напомним, что ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Популярное сейчас
- Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского
- В матче Арсенал - Ливерпуль было установлено два рекорда
- Результативность Малиновского, гол Соболя, победы Зари и Десны. Главные новости за 3 апреля
- Гандбол. Мотор победил Нексе в заключительном туре группового этапа SEHA-Лиги
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО