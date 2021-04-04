Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками весенними фото. Соответствующие фотографии наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Весна ... наверное моя самая любимая пора года. Это же прекрасно когда тает снег и эти глупые облака приходят все реже и реже! Выходит солнце, и тебе хочется дышать полной грудью. Как же все таки погода влияет на настроение. Ловите мои #springvibes"