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Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото

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Украинка просто невероятная

Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками весенними фото. Соответствующие фотографии наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Весна ... наверное моя самая любимая пора года. Это же прекрасно когда тает снег и эти глупые облака приходят все реже и реже! Выходит солнце, и тебе хочется дышать полной грудью. Как же все таки погода влияет на настроение. Ловите мои #springvibes"

Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото - изображение 1Ольга Харлан: Весна - наверное моя самая любимая пора года. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела пикник в горах.

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В статье: Ольга Харлан
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