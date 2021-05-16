Лебединая песня: Сборная Украины по волейболу разгромила Грузию в последнем матче отбора на ЧЕ 2021

Женская сборная Украины по волейболу в последнем матче отбора на Чемпионат Европы 2021 разгромно победила команду Грузии.

Счет встречи 3-0 (25-6; 25-19; 25-9) в пользу наших спортсменок.

Таким образом, после всех 6 сыгранных матчей украинская команда заняла второе место в группе с 13 очками в активе (первое место у Швеции). Еще вчера подопечные Владимира Орлова отобрались на континентальное первенство, так сегодняшний матч стал для них приятной формальностью.