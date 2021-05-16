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Лебединая песня: Сборная Украины по волейболу разгромила Грузию в последнем матче отбора на ЧЕ 2021

Другие виды
(1 голосов)

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Лебединая песня: Сборная Украины по волейболу разгромила Грузию в последнем матче отбора на ЧЕ 2021

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UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу в последнем матче отбора на Чемпионат Европы 2021 разгромно победила команду Грузии.

Счет встречи 3-0 (25-6; 25-19; 25-9) в пользу наших спортсменок.

Таким образом, после всех 6 сыгранных матчей украинская команда заняла второе место в группе с 13 очками в активе (первое место у Швеции). Еще вчера подопечные Владимира Орлова отобрались на континентальное первенство, так сегодняшний матч стал для них приятной формальностью.

Напомним, что ранее сборная Украины по синхронному плаванию взяла золото на ЧЕ 2021.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
16.05.2021 в 18:10
автор ти дебіл? лебедина пісня це прощальня пісня перед смертю. і хто таких неуків випускає?
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