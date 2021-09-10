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Сборная Украины получит 10 млн грн за победу над Россией на Евро-2021 по волейболу

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Хорошая мотивация для игроков

Сборная Украины получит 10 млн грн за победу над Россией на Евро-2021 по волейболу

фото - cev.eu

Новина українською

Партнеры Федерации волейбола планируют выделить 10 млн грн призовых в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Об этом пишет Федерация волейбола Украины со ссылкой на слова президента организации Михаила Мельника.

"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят и девушек на игру не только словами, но и финансово. В то же время отечественный волейбол требует большей финансовой поддержки не только от украинского бизнеса, но и от государства. Благодаря государственным программам развития волейбола сборные Польши и Сербии совсем недавно выигрывали чемпионаты мира и Европы. И только при достойном внимании к волейболу со стороны украинской власти мы сможем достичь довольно приличных успехов на европейских и мировых форумах", - подчеркнул Михаил Мельник.

Победа украинской сборной в 1/8 финала позволит игрокам не только пробиться в четвертьфинал и получить призовые в размере 10 млн грн от компаний-партнеров, но и получить рейтинговые баллы, которые станут главным фактором в отборе на Чемпионат мира 2022 года.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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